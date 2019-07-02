Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Bir otelim var ve…
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Bahar Öztan bugün katıldığı bir magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir döneme damga vuran güzel oyuncu, Yeşilçam'da yer aldığı filmlerin dışında sahne hayatıyla da ön planda
Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu Sabah Sohbeti programına oyuncu Bahar Öztan konuk oldu. Bir döneme damga vuran ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu merak edilenlerini anlattı.
Yeşilçam'da oyunculuktan çok büyük paralar kazanmadıklarını söyleyen oyuncu asıl paraların sahne hayatından kazanıldığını söyledi. Kendisi de sahne performanslarıyla oyunculuktan kazandığından daha fazla para kazandığını söyledi.
Şimdilerde geçimini Bodrum'da sahip olduğu otelle karşılayan Öztan, "Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum." dedi.