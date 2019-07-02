Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan: Bir otelim var ve…

Şimdilerde geçimini Bodrum'da sahip olduğu otelle karşılayan Öztan, "Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum." dedi.