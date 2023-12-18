Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, oynadığı İnci Taneleri dizisine tepki yağdı

Siren sesleri ile açılan sahnede, polis ve olay mahalinden görüntüler dikkat çekti. TV muhabirinin, “İstanbul’da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi” cümlesi ile başlayan tanıtımda, gazeteciler ve meraklı gözlerle olan biteni izlemeye çalışan bir kalabalık görüldü.