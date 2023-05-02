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  4. Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar

Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar

Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat ve sahnelere geri dönen Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat olan Aleyna Tilki sahnelere geri döndü.

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Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar - Resim: 2

İddalı pozlarına yenisini ekleyen Aleyna Tilki bu kez iç çamaşırıyla poz verdi.  3 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki fotoğraflarına çok sayıda yorum da aldı. Tilki'yi pozlarından dolayı eleştiren de vardı beğenen de.

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Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar - Resim: 3

İşte o pozlar...

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Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar - Resim: 4
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