Yine rahat durmadı: Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozlar
Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat ve sahnelere geri dönen Aleyna Tilki, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde ses tellerinden ameliyat olan Aleyna Tilki sahnelere geri döndü.
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İddalı pozlarına yenisini ekleyen Aleyna Tilki bu kez iç çamaşırıyla poz verdi. 3 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki fotoğraflarına çok sayıda yorum da aldı. Tilki'yi pozlarından dolayı eleştiren de vardı beğenen de.
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İşte o pozlar...
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