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  3. 28 Ocak 2019 19:11

Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

Youtube'da büyük bir kitlesi olan Reynmen, yeni çıkardığı şarkıyla YouTube Türkiye'yi salladı.

Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

Reynmen, Türkiye YouTube camiasının en popüler isimlerinden biri. Ünlü YouTuber, iki ay ara verdiği YouTube'a yeni şarkısının klibiyle çok hızlı bir dönüş yaptı.

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Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.

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Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

Birçok kişinin Reynmen olarak tanıdığı Yusuf Aktaş, yeni yayınladığı şarkısı ‘Derdim Olsun’ adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı.

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Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

KLİBİNDE MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜNÜ MÜ İŞLEDİ?

Reynmen'in klibinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına göndermede bulunduğu konuşuluyor.

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