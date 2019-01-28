Youtuber Reynmen rekorları alt üst ettü

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.

