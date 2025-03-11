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  4. Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı

Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı

Türkiye'nin unutulmaz şarkılara imzasını atan sıradışı şarkıcısı Yıldız Tilbe yüzünde oluşan kimyasal yanıklar sonrasında son ağlık durumu belli oldu...

Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı - Resim: 1

Giyim tarzı, sahne performansı ve açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemden düşmeyen ünlü şarkıcısı Yıldız Tilbe, saçlarını boyamak isterken ölümden dönmüştü.

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Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı - Resim: 2

Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan ve hastanelik olan Yıldız Tilbe sağlık durumuyla ilgili son durumu bizzat kendisi açıkladı.

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Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı - Resim: 3

Yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadeleriyle hayranlarını korkutmuştu. Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.

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Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı - Resim: 4

Yüzündeki yanıklar ile endişelendiren ünlü şarkıcı, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

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