Yüzünde kimyasal yanıklar oluşan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu açıklandı

Yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadeleriyle hayranlarını korkutmuştu. Takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına da yanıt veren 58 yaşındaki Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.