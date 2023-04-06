Zahide Yetiş ve Cem Arısoy boşandı! Ünlü sunucudan ilk açıklama

Zahide Yetiş'in açıklamaları şöyle:

Bu sene ben İstanbul'dan İzmir'e gittim Aras'la beraber... İnanılmaz bir ikili olduk.

Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu yıl bizim için çok özel bir sene oldu.

İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Çok mutlu şekilde anne-oğul olarak hayatımıza devam ediyoruz.

Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor. Babaannesiyle çok çok iyiler ben de babaannesini başımın üzerinde taşırım.