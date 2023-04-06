Zahide Yetiş ve Cem Arısoy boşandı! Ünlü sunucudan ilk açıklama
Sunucu Zahide Yetiş ve Cem Arısoy'un sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.
Sunucu Zahide Yetiş ve Cem Arısoy boşandı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü.
360 TV'de Gökay Kalaycıoğlu'nun programında ayrılığı hakkında ilk kez konuşan Zahide Yetiş, sunucunun sorusu üzerine Cem Arısoy'dan boşandığını doğruladı.
Bir süredir ekran projelerinden uzak kalan Yetiş, hayatının büyük çoğunluğunu İzmir’de evde geçirdiğini ifade etti.
Zahide Yetiş'in açıklamaları şöyle:
Bu sene ben İstanbul'dan İzmir'e gittim Aras'la beraber... İnanılmaz bir ikili olduk.
Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu yıl bizim için çok özel bir sene oldu.
İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Çok mutlu şekilde anne-oğul olarak hayatımıza devam ediyoruz.
Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor. Babaannesiyle çok çok iyiler ben de babaannesini başımın üzerinde taşırım.