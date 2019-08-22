Zehra Çilingiroğlu mavi bikinisiyle şov yaptı
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra önceki gün denize girerken görüntülendi. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı.
Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı.
Mekana bir kız arkadaşıyla giden Zehra, uzun süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bıraktı.
Bir süre tek başına kulaç attıktan sonra yeniden arkadaşının yanına dönen genç kızın neşesi yerindeydi.