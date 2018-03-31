Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Kilo benim bitmeyen kompleksim, bunu itiraf ediyorum. Benim felsefeme göre insan iyi şarkı okuyorsa her türlü dinlenir. Ben bunun kanıtıyım. Ama albüm yapmak için görüştüğüm ilk kişi beni görünce, "Seni gören televizyonu kapatır. Kilo vermek zorundasın" demişti.

