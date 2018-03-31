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  3. 31 Mart 2018 14:20

Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Sağlık sorunlarını aşıp müziğe geri dönen Zerrin Özer'den olay olacak açıklama: "Kızacaklar biliyorum ancak Türk erkeklerinin yüzde 50'si biseksüel"

Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Türk Pop'u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single'ı 'Beni Tanıma' ile döndü. Posta gazetesine iddialı bir röportaj verdi.

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Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Zerrin Özer diyor ki:Türk erkeklerinin yarısı biseksüel; toplum baskısından itiraf edemiyorlar. - Kız çocuğu evlenirken bakire olmalı. - Türkiye'de son derece özgür hissediyorum. - Ben devlet sanatçısıyım. TRT'de program da yaparım, Erdoğan'ı da severim. Kime ne!

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Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Omuriliğimden iki yanlış ameliyat geçirdim ve uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Şarkılarımı söyledim, işimi yaptım ama zordu. Şükür şimdi iyiyim. 26 kilo verdim.

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Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''

Kilo benim bitmeyen kompleksim, bunu itiraf ediyorum. Benim felsefeme göre insan iyi şarkı okuyorsa her türlü dinlenir. Ben bunun kanıtıyım. Ama albüm yapmak için görüştüğüm ilk kişi beni görünce, "Seni gören televizyonu kapatır. Kilo vermek zorundasın" demişti.

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