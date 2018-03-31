Zerrin Özer: ''Türk erkeklerin yüzde 50'si biseksüel''
Sağlık sorunlarını aşıp müziğe geri dönen Zerrin Özer'den olay olacak açıklama: "Kızacaklar biliyorum ancak Türk erkeklerinin yüzde 50'si biseksüel"
Türk Pop'u denince ilk akla gelen isimlerden Zerrin Özer 26 kilo verdi ve yeni single'ı 'Beni Tanıma' ile döndü. Posta gazetesine iddialı bir röportaj verdi.
Zerrin Özer diyor ki:Türk erkeklerinin yarısı biseksüel; toplum baskısından itiraf edemiyorlar. - Kız çocuğu evlenirken bakire olmalı. - Türkiye'de son derece özgür hissediyorum. - Ben devlet sanatçısıyım. TRT'de program da yaparım, Erdoğan'ı da severim. Kime ne!
Omuriliğimden iki yanlış ameliyat geçirdim ve uzun süre tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Şarkılarımı söyledim, işimi yaptım ama zordu. Şükür şimdi iyiyim. 26 kilo verdim.