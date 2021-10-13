Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansına eşinden ilk açıklama: Kocaman bir aileyiz

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, kendi şarkısı 'Marlon Brando'nun çaldığı bir partide Edis ile yaptığı sarmaş dolaş dansla günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Bastık’ın eşi Tolga Akış ise günler sonra sessizliğini bozdu ve dans videosu yayınlanması sonrası atılan tüm mesajları ifşa etti.