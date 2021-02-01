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  3. 01 Şubat 2021 15:00

Zeynep Tokuş'tan olay olan ''yeni tezgahımı test ettim'' paylaşımı

Yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yoldaki paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Zeynep Tokuş, son olarak da mutfağında esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını takipçilerine sundu.

Zeynep Tokuş'tan olay olan ''yeni tezgahımı test ettim'' paylaşımı

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

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Zeynep Tokuş'tan olay olan ''yeni tezgahımı test ettim'' paylaşımı

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

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Zeynep Tokuş'tan olay olan ''yeni tezgahımı test ettim'' paylaşımı

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Zeynep Tokuş'tan olay olan ''yeni tezgahımı test ettim'' paylaşımı

Bu kez mutfağından bir kare paylaşan oyuncu, fotoğrafına, "Yeni tezgahımı test ettim onayladım. Sağlammış! iyi pazarlar diliyorum... Sevgi ve şifayla kalın" notunu düştü.

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