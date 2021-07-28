Ziynet Sali'nin havuz keyfi: Arkadaşına poz verdi
Ziynet Sali, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatiline devam ederken arkadaşına verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ziynet Sali, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatiline devam ediyor. Torba Moyo Otel'de konaklayan sanatçı, otelin beachinde uzun süre telefonla konuştu.
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Telefon konuşması sonrasında arkadaşının çocuğuyla oynayıp zaman geçiren Sali, daha sonra arkadaşından kendi sosyal medyasında kullanmak için fotoğraflarını çekmesini istedi.
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Arkadaşına bol bol poz veren 46 yaşındaki Ziynet Sali'nin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Ünlü bir markanın mayosunu giymeyi tercih eden şarkıcı, sonrasında arkadaşının çektiği karelere bakmayı ihmal etmedi.
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