1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic
Almanya merkezli spor araba üreticisi Porche, sınırlı sayıda üreteceği geçmişin ruhunu yansıtan, 911 Sport Classic modelini tanıttı.
Porsche, geçmişteki klasikleşen modellerini günümüzde teknolojisiyle yeniden yorumlamaya devam ediyor.
1 / 14
2020'de sunulan 1950'ler ve 1960'lardan tasarım öğelerine sahip 911 Targa 4S Heritage Design Edition bu araçların ilki.
2 / 14
Marka, şimdi de uzun süredir merakla beklenen 1960 ve 70'lerin izlerini taşıyan modeli 911 Sport Classic'i tanıttı.
3 / 14
EN GÜÇLÜ MANUEL 911
Araç, marka tarinin en güçlü manuel şanzımanlı modeli olarak lanse ediliyor.
3,7 litrelik çift turbo motor, 550 beygirlik gücünü yola yalnızca arka tekerlekler aracılığıyla aktarıyor.
4 / 14