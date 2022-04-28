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  4. 1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic

1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic

Almanya merkezli spor araba üreticisi Porche, sınırlı sayıda üreteceği geçmişin ruhunu yansıtan, 911 Sport Classic modelini tanıttı.

1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic - Resim: 1

Porsche, geçmişteki klasikleşen modellerini günümüzde teknolojisiyle yeniden yorumlamaya devam ediyor.

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1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic - Resim: 2

2020'de sunulan 1950'ler ve 1960'lardan tasarım öğelerine sahip 911 Targa 4S Heritage Design Edition bu araçların ilki.

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1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic - Resim: 3

Marka, şimdi de uzun süredir merakla beklenen 1960 ve 70'lerin izlerini taşıyan modeli 911 Sport Classic'i tanıttı.

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1960'ların efsane modeli geri döndü: İşte karşınızda Porsche 911 Sport Classic - Resim: 4

EN GÜÇLÜ MANUEL 911

Araç, marka tarinin en güçlü manuel şanzımanlı modeli olarak lanse ediliyor. 

3,7 litrelik çift turbo motor, 550 beygirlik gücünü yola yalnızca arka tekerlekler aracılığıyla aktarıyor. 

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