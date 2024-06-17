İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Aliağa ilçesinin Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.15 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken; durumun iyiye gittiği belirtildi.
DHA
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