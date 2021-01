2. el araçta bu firmaların ekspertiz raporları geçersiz sayılacak!

TSE hizmet yeterlilik belgesi olmayan firmaların ekspertiz raporlarının geçersiz olduğuna dikkat çeken Güneş, “Noter bunu geçerli saymıyor. TSE yeterlilik belgesi alan kurumsal firmaların tercih edilmesi, tüketici açısından büyük önem taşıyor. İleride doğabilecek yasal muhalefetlere karşı hem tüketici hem satıcı kendini korumaktadır. Bu yasada satıcının bazı yükümlülükleri var. Eğer bir vergi mükellefi ya da galerici ise sattığı aracın motor ve şanzımanından 3 ay ve 5 bin kilometre sorumlu. Arıza ve tamirinden aracı satan kişi sorumlu" diye konuştu. İşinde profesyonel olan firmalar ve tüketicinin korunması açısından yasanın iyi olduğunu anlatan Güneş, bazı eksikleri olduğunu da belirterek, şöyle dedi: “Türkiye'de şu an 5-6 bin ekspertiz işletmesi var. 1000-1500'ü hizmet yeterlilik belgesi aldı. Diğer firmaların raporları şu an yasal olarak noterlerde geçerli değil. Bununla ilgili de yasal boşlukların bir an önce tamamlanması gerekir. Çünkü aldıkları ürünün içindeki olası kusurların ne olduğunu bilmek durumunda, ilerleyen dönemde çok ciddi masraflarla da karşılaşabiliyorlar. Çok sık görüyoruz arabanın önü 2012, arkası 2013 model gibi veya aracı alıp iki gün sonra motor komple conta yaktı, çok ciddi masraflar açtı."