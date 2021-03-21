2021 model Fiat Egea fiyatlarına zam geldi
İtalyan otomotiv devi Fiat'ın en çok satan modellerinden biri olan Egea'nın fiyatlarına zam geldi. İşte güncel fiyat listesi....
Otomobil piyasasında hareketli günlerin yaşandığı son dönemde gelen indirim haberleri yüz güldürürken otomobil devi Fiat’tan beklenmedik bir hamle geldi.
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Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken otomobil piyasasında da hareketli gelişmelerin yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Egea, Punto, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panaroma, Doblo gibi zengin modellere sahip olan İtalyan devi Fiat’tan beklenmedik bir hamle geldi.
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Fiat’ın en çok beğenilen modelleri arasında yer alan Egea fiyatlarında yapılan değişiklik araç alacakları üzdü.
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