2024'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı.

Aynı dönem itibarıyla otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.