2024'ün ilk 6 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu
Otomobil fiyatlarındaki artış 2024 yılında da devam ederken yılın ilk 6 ayında, marka modeline, vites tipine ve yakıt türüne göre en çok satılan otomobiller belli oldu... İşte o liste...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Haziran ayına göre yüzde 5,3 azalarak 106 bin 238 adet oldu.
Haziran ayında otomobil satışları yüzde 3,6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 12,6 azalarak 18 bin 380 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre haziranda toplam satışlarda Fiat liderliği geri aldı.
Mayısta dördüncü sıraya kadar inen Fiat, kampanyaların dozunu artırdığı haziranda 12.809 adet satışla ilk sırada yer alırken, mayısta ilk sırada yer alan Renault ikinciliğe geriledi.
Ford'un üçüncü sırada yer aldığı listenin sürprizi ise dördüncü sıraya çıkan Chery oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı.
Aynı dönem itibarıyla otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.