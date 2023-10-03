Apple'ın akıllı otomobili Apple iCar'ın fiyatı belli oldu
Teknoloji devi Apple akıllı otomobili iCar için geri sayıma geçti. Apple'ın akıllı otomobili iCar'ın fiyatıyla birlikte barındırdığı teknolojik özellikler de tek tek ortaya çıkmaya başladı.
2007 yılından bu yana akıllı bir otomobil geliştirerek Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'ya rakip olmak için çabalayan Apple sonunda muradına eriyor.
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Hatırlanacağı gibi Apple'ın uzun yıllar önce hayatını kaybeden efsane CEO'su Steve Jobs 2007 yılında dünya otomotiv devi Volkswagen'in o dönemki başkanı Martin Winterkorn Kaliforniya'da bir araya gelmişti.
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VW'nin o dönemki sözcüsü bu buluşma hakkında "iCar için bir çok fikir var. Ama kesinleşmiş bir plan yok" ifadelerini kullanmıştı. Fakat bu görüşmeden yıllar sonra Apple düğmeye bastı.
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Apple'dan henüz bir resmi açıklama yapılmasa da iCar'da beklenen teknolojik özellikler belli olmaya başladı.
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