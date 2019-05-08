Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili yenilediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü. Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı. Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.

