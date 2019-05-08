Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili yenilediler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde klasik araç meraklısı iki sağlık personeli, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek sahip oldukları Rus yapımı 1984 model Moskoviç marka otomobili, aynı markaya ait satın aldıkları 2 otomobil ve bir pikabın parçalarını kullanarak toplamayı başardı.
Sadece direksiyonu için pikabı tümden satın alan iki kafadarın yaklaşık 6 yıllık emeğinin ardından trafiğe çıkan otomobil, klasik görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ayhan Kısacık (30), yaklaşık 6 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiğinde kapıda duran 1984 model çekme belgeli Moskoviç marka otomobili gördü. Otomobilin sahibi, yeni araç aldığını ve bu eski otomobili artık kullanmadığını söyleyince Kısacık, bir kavanoz bal ve sehpa takımı vererek aracı satın aldı. Tamir ettirip otomobili tekrar trafiğe çıkarmak isteyen Kısacık, birkaç tamirciyle görüştükten sonra maliyetin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti.
Kısacık, bir süre sonra aynı hastanede çalışan sağlık görevlisi arkadaşı Enes Çetinkaya ile aracı toplamaya karar verdi. Otomobili, bir apartmanın altındaki kullanılmayan çamaşırhaneye çeken iki arkadaş, parçalarını temin etmek için arayışa girdi.
Kısacık ve Çetinkaya yaptıkları araştırmalar sonucunda aynı markada 2 otomobil ve bir pikap daha satın alarak, bu araçların parçalarıyla ilk aldıkları otomobilin onarımına başladı. İki arkadaşın geceleri çalışarak restore ettiği otomobil, muayeneden geçerek trafiğe çıktı. Kırmızı-beyaz renkli otomobil, klasik görünümüyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.