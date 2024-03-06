Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech
Fransız devi Renault'un 1970'li yıllara damgasını vuran, ikonik modellerinden olan Renault 5, elektrikli bir şehir otomobili olarak Renault 5 e-Tech adıyla yollara döndü...
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Geçmişteki ikonik modeller ardı sıra yeniden sahneye çıkıyor. Son bomba Renault'dan geldi ve Fransız marka, ikonik bir otomobilini tarihin tozlu sayfalarından elektrikli geleceğe transfer etti.
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Örtüsü Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldırılan Renault 5, markanın diğer modellerine uygulanan tasarım kodlarını ikonik bir model olarak yeniden yazıyor.
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Retro-fütüristik tasarım özelliklerine ve duyguları harekete geçiren ayrıntılara sahip olan Renault 5, modern gövde orantılarıyla da çekici bir form sunuyor.
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Kısa önve arka tampon çıkıntıları, 18 inçlik jantları, gövdeyle aynı hizaya konumlanan tekerlekleri, kaslı çamurluklarıyla sportif bir duruşa sahip olan Renault 5'in boyutları da çevik şehir otomobili imajını destekliyor.
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