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Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech

Fransız devi Renault'un 1970'li yıllara damgasını vuran, ikonik modellerinden olan Renault 5, elektrikli bir şehir otomobili olarak Renault 5 e-Tech adıyla yollara döndü...

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech - Resim: 1

Geçmişteki ikonik modeller ardı sıra yeniden sahneye çıkıyor. Son bomba Renault'dan geldi ve Fransız marka, ikonik bir otomobilini tarihin tozlu sayfalarından elektrikli geleceğe transfer etti. 

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Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech - Resim: 2

Örtüsü Cenevre Otomobil Fuarı'nda kaldırılan Renault 5, markanın diğer modellerine uygulanan tasarım kodlarını ikonik bir model olarak yeniden yazıyor.

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Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech - Resim: 3

Retro-fütüristik tasarım özelliklerine ve duyguları harekete geçiren ayrıntılara sahip olan Renault 5, modern gövde orantılarıyla da çekici bir form sunuyor.

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Bir zamanların efsanesi elektriklenip geri döndü: Renault 5 e-Tech - Resim: 4

Kısa önve arka tampon çıkıntıları, 18 inçlik jantları, gövdeyle aynı hizaya konumlanan tekerlekleri, kaslı çamurluklarıyla sportif bir duruşa sahip olan Renault 5'in boyutları da çevik şehir otomobili imajını destekliyor. 

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