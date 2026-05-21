BMW'nin savaş uçağı tasarımlı 1.800 cc'lik yeni yol canavarı Vision K18 tanıtıldı
Alman otomotiv devi BMW, savaş uçaklarından ilham alan 1.800 cc motorlu ve altı egzozlu yeni konsept motosikleti Vision K18'i tanıttı. Haber3.com otomotiv masası olarak; İtalya'daki Concorso d’Eleganza'da sergilenen bu sıra dışı modelin adaptif süspansiyon teknolojisini ve lüks touring segmentinde yaratacağı muhtemel devrimi sizler için inceledik.
Motosiklet dünyasında sınırları zorlayan Alman otomotiv devi BMW Motorrad, İtalya’da düzenlenen prestijli "Concorso d’Eleganza Villa d’Este" etkinliğinde tüm dikkatleri üzerine çeken yeni konsept modeli Vision K18'i görücüye çıkardı.
Havacılık tarihinin ikonik süpersonik yolcu uçağı Concorde'dan ve savaş uçaklarından ilham alınarak tasarlanan bu sıra dışı motosiklet, markanın gelecekteki lüks touring vizyonuna dair çok güçlü sinyaller veriyor.
Kalbinde 1.800 cc'lik Dev Bir Güç Yatıyor
Haber3.com otomotiv masasının teknik detaylardan derlediği analizlere göre; Vision K18 sadece tasarımıyla değil, mekanik altyapısıyla da gövde gösterisi yapıyor.
BMW’nin mevcut altı silindirli touring motosikletlerinde kullandığı 1.649 cc hacimli motorun (91 beygir güç ve 157 Nm tork) ötesine geçilerek, bu konseptte tam 1.800 cc'lik devasa bir motor bloğuna yer verilmiş.