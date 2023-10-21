Bugüne kadar üretilen en güçlü MG, MG4 Electric XPOWER

Sınıfında fark yaratan tarzıyla, Nisan-Eylül 2023 arasında 1.545 adet satışla Türkiye’de de dikkat çeken MG4 Electric, yeni versiyonuyla otomotiv pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Yarış otomobilleri ile ün yapan MG’nin yüksek performanslı otomobil pazarına merakla beklenen dönüşünü simgeleyen MG4 XPOWER, pek çok özelliğiyle yeni bir kilometre taşı oluyor. Geleneksel ve gürütülü yüksek performanslı modellere çevre dostu ve sessiz bir sürüş alternatifi oluşturan MG4 Electric XPOWER, yüksek performans arayışı içinde olan kullanıcılara hitap ediyor. XPOWER ayrıca ödüllü MG4 ailesinin modern teknoloji ve donanım özelliklerinin yanı sıra EuroNcap’ten aldığı 5 yıldız sayesinde hız tutukusunu en güvenli haliyle sunuyor. MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 Electric XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı modellere rakip bir performans sunuyor. Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 Electric XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor.