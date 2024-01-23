Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı
Türkiye pazarına Tiggo 7, Tiggo 8 ve Omodo 5 modelleriyle damgasını vuran Chery şimdi de hem iddialı fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çeken Tiggo 2'yi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan uzak doğulu Cherry sıfır km bandındaki SUV araçlar arasına iddialı fiyatıyla damgasını vurmaya hazırlanan SUV'u Tiggo 2'yi Türkiye'ye getirecek.
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Aslında bir crossover model olan Chery Tiggo 2 diğer tüm crossover modeller gibi B-SUV segmentinde konumlanıyor.
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Tiggo 2 Pro şimdiye kadar Chery tarafından üretilerek piyasaya sürülen Tiggo ailesinin en küçük bireyi.
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Chery Tiggo 2 Pro diğer Tiggo modelleri gibi yine markanın "modern tasarım, rekabetçi fiyat, yüksek donanım seviyesi, güvenilirlik" kriterleri baz alınarak üretilmiş.
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