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  4. Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı

Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı

Türkiye pazarına Tiggo 7, Tiggo 8 ve Omodo 5 modelleriyle damgasını vuran Chery şimdi de hem iddialı fiyatı hem de özellikleriyle dikkat çeken Tiggo 2'yi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan uzak doğulu Cherry sıfır km bandındaki SUV araçlar arasına iddialı fiyatıyla damgasını vurmaya hazırlanan SUV'u Tiggo 2'yi Türkiye'ye getirecek.

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Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı - Resim: 2

Aslında bir crossover model olan Chery Tiggo 2 diğer tüm crossover modeller gibi B-SUV segmentinde konumlanıyor.

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Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı - Resim: 3

Tiggo 2 Pro şimdiye kadar Chery tarafından üretilerek piyasaya sürülen Tiggo ailesinin en küçük bireyi.

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Chery'nin 1 milyon TL altındaki yeni SUV'u ortaya çıktı - Resim: 4

Chery Tiggo 2 Pro diğer Tiggo modelleri gibi yine markanın "modern tasarım, rekabetçi fiyat, yüksek donanım seviyesi, güvenilirlik" kriterleri baz alınarak üretilmiş.

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