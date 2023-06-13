Dikkat! Mideniz bulanabilir: Dünyanın en kirli aracı böyle temizlendi

Arka camı kırık olan otomobil kötü hava şartlarının ve sahibinin umursamazlığı nedeniyle kir ve küfle kaplandı. Temizlik videoları ile ünlenen bir adamda bu aracı temizlemeye karar verdi. Derin bir temizlik işine başlayan adam yaptığı her işlemi kaydedip sosyal medyada paylaştı. İzleyenler tarafından büyük bir merakla izlenen videonun sonunda izleyiciler gözlerine inanmakta güçlük çekti. İşte kir ve küften arınan aracın adım adım son hali...