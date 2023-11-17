Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek Zeekr 007 ortaya çıktı
Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, yeni sedan modeli Zeekr 007'yi görücüye çıkarttı. 870 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Zeekr 007, 15 dakikalık şarjla 610 kilometre gidebiliyor.
Çin menşeli elektrikli otomobil üreticisi Zeekr yeni sedan modeli Zeekr 007'yi tanıttı.
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870 kilometre menzil sunan Zeekr 007, 100 kWh bataryaya sahip.
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870 kilometreye varan menziliyle elektrikli araç piyasasını sallayan Zeekr 007, 15 dakika şarjla 610 kilometre menzil sunabiliyor.
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422/646 HP tek/çift motor seçeneği bulunan Zeekr 007, 0-100 km/saat hıza yalnızca 2,84 saniyede ulaşabiliyor.
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