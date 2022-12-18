Elektrikli yeni Peugeot e-208 artık daha uzun menzille yollarda

2023’te yollara çıkacak olan yeni PEUGEOT e-208, yeni PEUGEOT e-308’in elektrik motorunu da sunmaya başlıyor. PEUGEOT e-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye, % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor.