Elektrikli yeni Peugeot e-208 artık daha uzun menzille yollarda
Avrupa'da B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil seçilen Peugeot e-208 mezilini yaklaşık 38 km daha arttırarak 400 km'lik menzile çıkardı.
2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan PEUGEOT e-208, 2021’in sonunda yapılan optimizasyonla % 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla % 10,5 daha fazlasını (Yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km’lik menzile ulaşıyor.
2023’te yollara çıkacak olan yeni PEUGEOT e-208, yeni PEUGEOT e-308’in elektrik motorunu da sunmaya başlıyor. PEUGEOT e-208’in maksimum gücü 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye, % 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs’e düşürülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların keyfi, bütçesi ve günlük yaşamı için çok önemli iyileştirmeler olarak dikkat çekiyor.
PEUGEOT e-208, 208’in tamamen elektrikli versiyonu. Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve tasarımıyla da 2019’dan günümüze 110.000 adetten fazla üretilen PEUGEOT 208, iç mekanındaki kompakt direksiyon simidini de barındıran PEUGEOT i-cockpit sayesinde eğlenceli bir sürüş yaşatıyor.
Benzersiz sürüş deneyiminde, 2022’nin başından itibaren tamamen elektrikli PEUGEOT e-208 seçeneğini de sunularak, Avrupa’daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa’da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik yakalandı.