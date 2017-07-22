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  3. 22 Temmuz 2017 16:50

En ilginç otomobil kazaları!

En ilginç otomobil kazaları!

Rusya'da bir adam, çarptığı aracı tamir ettirmek yerine, bakın ne yaptı...

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En ilginç otomobil kazaları!

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En ilginç otomobil kazaları!

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En ilginç otomobil kazaları!

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