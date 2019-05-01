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  3. 01 Mayıs 2019 16:25

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?

En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. Yüksek otomobil fiyatları yüzünden ikinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmaya

En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?

Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelen tüketiciler bütçelerine göre araba aramaya başladı.

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En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

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En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?

Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.

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En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?

Volkswagen Passat 2000 model

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