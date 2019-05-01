En ucuz ikinci el araba! İkinci el araba fiyatları ne kadar 2019?
En ucuz ikinci el araba fiyatları ne kadar? Milyonlarca sürücünün gözü bu listede. Yüksek otomobil fiyatları yüzünden ikinci el arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Vatandaşlar bütçelerini sarsmaya
Yüksek otomobil fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelen tüketiciler bütçelerine göre araba aramaya başladı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.
Bayram öncesinde hareketlenen ikinci el piyasasında en çok tercih edilen arabalar 30-50 bin lira arasında değişiyor.