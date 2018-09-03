Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en önemli etkinliklerden birisi olarak nitelendirilen ve geçen günlerde Kaliforniya’daki Pebble Beach’te gerçekleştirilen Concours d’Elegance etkinliğinde Ferrari, otomobil tutkunları için önemli bir sürprize daha imza attı.



