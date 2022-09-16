''Gelecek'' geldi: 40 dakika boyunca uçup, 100 km hıza çıkıyor! İşte dünyanın ilk uçan bisikleti
ABD'de düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı'nda 40 dakika boyunca havada kalabilen ve saatte 100 km hıza ulaşan .dünyanın ilk uçak bisikleti tanıtıldı.
Japon teknoloji şirketi AERWINS Technologies, dünyadaki ilk uçan bisikleti ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı'nda sergilendi. 40 dakika boyunca uçabilen hoverbike, saatte yaklaşık 100 km hıza ulaşabiliyor.
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Otomobil fuarının başkanı ve uçan bisikletin test sürüşünü yapan Thad Szott, "Gerçekten 15 yaşında olduğumu hissediyorum. Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim" diye konuştu.
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AERWINS Technologies'in kurucu CEO'su Shuhei Komatsu, insansız hava araçları da üretmeye başladıklarını belirtti.
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Komatsu, 2023'te ABD'de XTURISMO hoverbike'ın daha küçük bir versiyonunu satma planlarının sürdüğünü ifade etti.
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