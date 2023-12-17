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  4. Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı

Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı

Amerika'da bir firma, hidrojen menzil artırıcılı güç sistemine sahip elektrikli otomobili tanıttı.

Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı - Resim: 1

Amerika'da Revo Zero adında bir girişim, tam dolu batarya ve hidrojen tankı ile 1.127 kilometre menzile ulaşan aracını tanıttı.

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Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı - Resim: 2

Energy adını taşıyan elektrikli araçta, hidrojen menzil artırıcılı güç sistemi bulunuyor. 

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Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı - Resim: 3

Batarya boşaldığı durumda hidrojen yakıt hücresi devreye girerek adeta jeneratör görevi üsteliyor ve bataryayı şarj ediyor.

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Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı - Resim: 4

Aracın ne zaman seri üretime hazır olacağı henüz bilinmiyor. 

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