Hem elektrikli hem hidrojenli! 1.127 km menzilli yeni canavar ortaya çıktı
Amerika'da bir firma, hidrojen menzil artırıcılı güç sistemine sahip elektrikli otomobili tanıttı.
Amerika'da Revo Zero adında bir girişim, tam dolu batarya ve hidrojen tankı ile 1.127 kilometre menzile ulaşan aracını tanıttı.
1 / 10
Energy adını taşıyan elektrikli araçta, hidrojen menzil artırıcılı güç sistemi bulunuyor.
2 / 10
Batarya boşaldığı durumda hidrojen yakıt hücresi devreye girerek adeta jeneratör görevi üsteliyor ve bataryayı şarj ediyor.
3 / 10
Aracın ne zaman seri üretime hazır olacağı henüz bilinmiyor.
4 / 10