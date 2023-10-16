Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı

Japon otomobil devi Honda, ekim ayına özel yeni bir kampanya duyurdu. Honda Civic Executive+ modelinde 185 bin TL takas desteği veya 300 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle Honda Civic 1 milyon 519 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. İşte Honda Civic ekim 2023 fiyat listesi...