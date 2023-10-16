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Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı

Honda Türkiye, ekim ayına özel Civic modelinde takas ve %0 faiz kampanyasını duyurdu. İşte Honda Civic fiyat listesi...

Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı - Resim: 1

Japon otomobil devi Honda, ekim ayına özel yeni bir kampanya duyurdu. Honda Civic Executive+ modelinde 185 bin TL takas desteği veya 300 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle Honda Civic 1 milyon 519 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. İşte Honda Civic ekim 2023 fiyat listesi...

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Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı - Resim: 2

1.5L VTEC Turbo ECO Elegance

Liste fiyatı: 1.573.000 TL

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Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı - Resim: 3

1.5L VTEC Turbo ECO Executive+

Liste fiyatı: 1.704.000 TL
Takas destekli fiyatı: 1.519.000 TL

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Honda Civic 2023 fiyat listesi: Sıfır faiz ve takas kampanyası açıklandı - Resim: 4

1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance

Liste fiyatı: 1.573.000 TL

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