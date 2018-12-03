Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Elektrik ve elektronik mühendisi 30 yaşındaki Muhammed Abdo, otomobil yapma hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi. 4 yıl önce hayalindeki otomobili yapmak için harekete geçen Abdo, sanayi sitesindeki iş yerlerinde atıl duran malzemeleri toplayıp çift kişilik güneş enerjisi ve elektrikle çalışabilen bir otomobil yaptı.