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  3. 03 Aralık 2018 10:55

Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Elektrik ve elektronik mühendisi 30 yaşındaki Muhammed Abdo, otomobil yapma hayalini Türkiye'de gerçekleştirdi. 4 yıl önce hayalindeki otomobili yapmak için harekete geçen Abdo, sanayi sitesindeki iş yerlerinde atıl duran malzemeleri toplayıp çift kişilik güneş enerjisi ve elektrikle çalışabilen bir otomobil yaptı.

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Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Abdo, yağmur sensörü, müzik çalar, geri dönüş sistemi, açılır kapanır ayna, navigasyon gibi çok sayıda özelliğin yer aldığı araca, 2 yaşındaki kızı "Sinar"ın adını verdi. Araç saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Abdo'nun kendi imkanlarıyla yaptığı paneller sayesinde güneş enerjisiyle çalışan otomobil, elektrikle de yol alabiliyor. Bir batarya ile 70 kilometrelik menzile sahip aracın pili 4 saate tekrar şarj edilebiliyor.

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Hurda parçalarından otomobil yaptı!

Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş dolayısıyla 2011 yılında ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

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