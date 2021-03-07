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  4. Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Otomobil meraklılarının ilgisini çekecek haber serimiz devam ediyor.

Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı - Resim: 1

Hyundai 2020 ve 2021 model sıfır araç model fiyat listesinde dikkat çeken güncellemeye gitti.

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Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı - Resim: 2

2021 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatı 146.732 TL’den başlayan ve 199.900 TL seviyesine kadar çıkan seçenekler ile satışa sunuldu.

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Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı - Resim: 3

17 farklı renk kombinasyonu sunulan yeni i20’nin epey dikkat çekici özellikleri var.

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Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı - Resim: 4

Bunlar neler diyecek olursanız, örneğin aracın bagaj hacmi 51 litre artarak 352 litreye çıkmış.

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