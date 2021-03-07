Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı
Otomobil meraklılarının ilgisini çekecek haber serimiz devam ediyor.
Hyundai 2020 ve 2021 model sıfır araç model fiyat listesinde dikkat çeken güncellemeye gitti.
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2021 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatı 146.732 TL’den başlayan ve 199.900 TL seviyesine kadar çıkan seçenekler ile satışa sunuldu.
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17 farklı renk kombinasyonu sunulan yeni i20’nin epey dikkat çekici özellikleri var.
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Bunlar neler diyecek olursanız, örneğin aracın bagaj hacmi 51 litre artarak 352 litreye çıkmış.
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