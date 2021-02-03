Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Sıfır otomobil piyasasını yakından takip edenler Hyundai’ın Türkiye’de satışa sunduğu en popüler modellerden i20’nin en güncel versiyonu olan 2020 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatını 158 bin 500 TL’den başlayan ve motor seçeneği ile donanımına göre 231 bin TL seviyesine kadar varan seçenekler ile tüketicinin karşısına çıkarmıştı.