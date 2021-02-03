Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı
Son yılların gözde markası haline gelen Hyundai, araç alacakların yüzünü güldürecek bir hamle yaptı. 2020 Hyundai i20 fiyatlarını sizler için hazırladık.
Güney Koreli otomobil devi Hyundai sıfır araç alacakların karşısına sevindirecek bir haberle çıktı.
Bilindiği üzere Hyundai Türkiye’deki fabrikasında üretilen yeni nesil i20 modelleri 2020 yılının sonlarına doğru yola çıkarmıştı.
Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu dönemde sıfır otomobil almak için araştırma yapanlar için güzel bir otomobil haberi ile karşınızdayız.
Sıfır otomobil piyasasını yakından takip edenler Hyundai’ın Türkiye’de satışa sunduğu en popüler modellerden i20’nin en güncel versiyonu olan 2020 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatını 158 bin 500 TL’den başlayan ve motor seçeneği ile donanımına göre 231 bin TL seviyesine kadar varan seçenekler ile tüketicinin karşısına çıkarmıştı.