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  3. 03 Şubat 2021 11:03

Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Son yılların gözde markası haline gelen Hyundai, araç alacakların yüzünü güldürecek bir hamle yaptı. 2020 Hyundai i20 fiyatlarını sizler için hazırladık.

Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Güney Koreli otomobil devi Hyundai sıfır araç alacakların karşısına sevindirecek bir haberle çıktı.

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Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Bilindiği üzere Hyundai Türkiye’deki fabrikasında üretilen yeni nesil i20 modelleri 2020 yılının sonlarına doğru yola çıkarmıştı.

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Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu dönemde sıfır otomobil almak için araştırma yapanlar için güzel bir otomobil haberi ile karşınızdayız.

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Hyundai'den 40 bin TL'ye varan indirim fırsatı

Sıfır otomobil piyasasını yakından takip edenler Hyundai’ın Türkiye’de satışa sunduğu en popüler modellerden i20’nin en güncel versiyonu olan 2020 Hyundai i20’nin Türkiye fiyatını 158 bin 500 TL’den başlayan ve motor seçeneği ile donanımına göre 231 bin TL seviyesine kadar varan seçenekler ile tüketicinin karşısına çıkarmıştı.

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