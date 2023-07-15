İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı
İkinci el araçlarda tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayan yeni ikinci el satış düzenlemesi bugün itibariyle başladı.
İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama bugün devreye alındı.
Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.
Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.