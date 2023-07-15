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İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı

İkinci el araçlarda tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayan yeni ikinci el satış düzenlemesi bugün itibariyle başladı.

İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı - Resim: 1

İkinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanamamasına ilişkin kısıtlama bugün devreye alındı.

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İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı - Resim: 2

Ticaret Bakanlığı, 6 Temmuz'da İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaparak, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirdi.

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İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı - Resim: 3

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama, tüm gerçek ve tüzel kişilerin bireysel ve ticari ilanlarını kapsayacak.

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İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı - Resim: 4

Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

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