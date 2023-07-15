İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı

Düzenlemeye göre, bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.