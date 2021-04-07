İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak

Firma sahibi Egemen Kurtçu (38), "Otomobilde hızlı bir döneme girdik. Piyasa oldukça canlandı. Dünyada sıfır araçtaki çip krizi de ikinci eli oldukça artıracak. Şu an tam doğru zaman. Bu ay ve mayısa doğru artış sürecek. Okulların kapanması da etkili olacak. Artacak olan fiyatlar öncesi tam doğru zaman.