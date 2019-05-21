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MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM !
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  3. 21 Mayıs 2019 15:35

İşte 2019'da üretilmeyecek otomobiller!

İşte 2019'da üretilmeyecek otomobiller!

İşte o modeller...

1/ 75
İşte 2019'da üretilmeyecek otomobiller!

Alfa Romeo MiTo

2/ 75
İşte 2019'da üretilmeyecek otomobiller!

Ford C-Max

3/ 75
İşte 2019'da üretilmeyecek otomobiller!

Ford Grand C-Max

4/ 75
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