İşte ikinci el otomobilde en çok satanlar
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında yılın ilk yarısında en çok tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford oldu. Binek araçta en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi.
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, mayısa kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi.
Yılın ilk 6 ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939 bin 467 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 838 bin 379 adetlik satış gerçekleşmişti.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
İlk yarıda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla VW oldu.