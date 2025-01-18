Kamu araçları satışa çıktı: Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor

Satışlara katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olarak ilanları takip etmeli, nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılım sağlayabilir. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren kişi, satın aldığı aracı ilgili kamu kurumundan teslim alarak kendi adına tescil ettirecek.