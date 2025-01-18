Kamu araçları satışa çıktı: Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu araçlarının satışına başladı. Satış işlemleri, açık artırma usulüyle elektronik ortamda yapılıyor. Araçların fiyatları ise 180 bin TL'den başlıyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışına başladı. Bu satış işlemleri, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Kamuya ait taşıt ve iş makinelerinin satışında, ÖİB yetkili kılındı. Bu kapsamda, açık artırma usulüyle düzenlenecek ihaleler elektronik ortamda yapılacak. Amaç, işlemlerin hızlı ve şeffaf bir şekilde tamamlanması.
Satışlara katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, "www.eihale.gov.tr" sitesine üye olarak ilanları takip etmeli, nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılım sağlayabilir. İhale sonucunda en yüksek teklifi veren kişi, satın aldığı aracı ilgili kamu kurumundan teslim alarak kendi adına tescil ettirecek.
İlk etapta, 11 araç için teklif süresi 20 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. İlerleyen süreçte, haftalık olarak 80 ila 100 aracın ihaleye çıkarılması planlanıyor.
ÖİB, satışa sunulan ikinci el kamu araçlarına yoğun talep beklerken, bu girişimin kamu bütçesine katkı sağlaması, envanterin düzenlenmesi ve kamuda tasarrufun artırılması hedefleniyor.
İşte şuan ihalede yer alan 21 araç;