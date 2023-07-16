Kamuflajlı yeni Peugeot 3008 ortaya çıktı

PEUGEOT severlerin seçtiği bu kamuflajlar haziran ayında üretildi ve bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni PEUGEOT 3008’lere uygulandı. Bu süre boyunca #CAMOCATCH CHALLENGE, bu kamuflajlı PEUGEOT 3008’lerden birini görme şansına sahip olan herkesi, 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğrafını çekmeye (güvenlik kurallarına uygun olarak) ve kişisel sosyal ağlarında (Facebook ve Instagram) paylaşmaya davet ediyor. Elbette #CAMOCATCH ve @PEUGEOT etiketlerinin de eklenmesi gerekiyor. Tüm kamuflajlı 3008’lerin bir QR Kodu da bulunuyor. Bu sayede takipçiler #CAMOCATCH operasyon web sayfasına erişmek için QR Kodu tarayabiliyor.