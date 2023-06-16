Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Ekspertiz ücretleri güncellendi

Konuya ilişkin SEDDK tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu Yönetmeliğin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca söz konusu ücretler kurumumuzca aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında güncellenerek uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.