Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor
Çinli otomobil devi Chery'nin alt markası Omada ve Jaecoo Avrupa'ya açılıyor. Türkiye'de satışa sunulması beklenen Omada ve Jaecoo modelleri belli oldu.
Avrupa'ya açılan Çinli marka Omoda İngiltere otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor. Marka Omoda 3 adını verdiği kendi kompakt crossover'ıyla en çok satan Ford Puma ve Nissan Juke'un rakip oluyor.
BENZİNLİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ
Omoda İngiltere ülke müdürü Victor Zhang, Auto Express'e konuştu. Omoda 3'ün benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunulacağını, yani bu yılın sonunda tanıtılacak Ford Puma Gen-E EV ve yeni nesil Juke ile mücadele edebileceğini açıkladı.
Omoda 3'ün İngiltere'ye 2025'in ikinci yarısında gelmesi planlanıyor ve markanın ilk ürünü olan Omoda 5'ten daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Model Çin'de Chery Tiggo 3x adıyla 55 bin 900 yuandan yani 249 bin 314 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Omoda 5 ise kısa süre içinde İngiltere'de satışa sunulacak ve yaklaşık 24 bin sterlinden başlayacak.
DÖRT OMODA MODELİ GELİYOR
Cumhuriyet'ten Savaşkan İskefli'nin haberine göre Omoda 3, markanın İngiltere için hazırladığı dört modelli atağın bir parçası.