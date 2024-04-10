Otomobil piyasası karışacak: 249 bin TL'lik SUV Türkiye'ye geliyor

Omoda 3'ün İngiltere'ye 2025'in ikinci yarısında gelmesi planlanıyor ve markanın ilk ürünü olan Omoda 5'ten daha düşük bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Model Çin'de Chery Tiggo 3x adıyla 55 bin 900 yuandan yani 249 bin 314 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Omoda 5 ise kısa süre içinde İngiltere'de satışa sunulacak ve yaklaşık 24 bin sterlinden başlayacak.