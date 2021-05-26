Otomobil piyasasında ''her cebe uygun'' kaçırılmayacak fırsatlar
Mayıs ayının son günlerinde kampanyalı araba fiyatlarında her cebe uygun bir fırsat yer aldı. İşte marka marka Mayıs ayının son fırsatları...
DACİA'DAN MAYISA ÖZEL KAMPANYALAR
Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.
Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor. Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, 'satinal.dacia.com.tr' adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor
RENAULT'NUN KAMPANYALARI MAYIS AYINDA DA SÜRÜYOR
Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor. Renault açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.
Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor. Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.