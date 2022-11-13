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Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı

PEUGEOT CEO'su Linda Jackson, çok yakında yeni nesil e-Native modellere yönelik PEUGEOT’nun marka vizyonu olan PEUGEOT INCEPTION Concept’ini tanıtacaklarını açıkladı. Linda Jackson yaptığı açıklamada, “PEUGEOT INCEPTION Concept, PEUGEOT markası için yeni tamamen elektrikli model çağını başlatacak.

Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı - Resim: 1

PEUGEOT’nun elektrikli modellerinin başarısı markanın elektrikli ürün yelpazesini genişletmesi için cesaret veriyor.

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Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı - Resim: 2

 e-208 ve e-2008, kendi segmentlerinde, sene başından bu yana Avrupa’da tamamen elektrikli araç satışlarında birinci ve ikinci sırada yerlerini aldılar.

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Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı - Resim: 3

Yeni 308 ve 308 SW'nin tamamen elektrikli versiyonları ise 2023’te pazarlara sunulacak. 

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Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı - Resim: 4

Bunun yanında %15 daha fazla güce (115 kW) ve %10,5 artırılmış menzile (400 km) sahip yeni e-208 de gelecek yıl yollara çıkacak.

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