Peugeot benzinli ve dizel modellerde üretimin durdurulacağı tarihi açıkladı
PEUGEOT CEO'su Linda Jackson, çok yakında yeni nesil e-Native modellere yönelik PEUGEOT’nun marka vizyonu olan PEUGEOT INCEPTION Concept’ini tanıtacaklarını açıkladı. Linda Jackson yaptığı açıklamada, “PEUGEOT INCEPTION Concept, PEUGEOT markası için yeni tamamen elektrikli model çağını başlatacak.
PEUGEOT’nun elektrikli modellerinin başarısı markanın elektrikli ürün yelpazesini genişletmesi için cesaret veriyor.
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e-208 ve e-2008, kendi segmentlerinde, sene başından bu yana Avrupa’da tamamen elektrikli araç satışlarında birinci ve ikinci sırada yerlerini aldılar.
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Yeni 308 ve 308 SW'nin tamamen elektrikli versiyonları ise 2023’te pazarlara sunulacak.
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Bunun yanında %15 daha fazla güce (115 kW) ve %10,5 artırılmış menzile (400 km) sahip yeni e-208 de gelecek yıl yollara çıkacak.
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