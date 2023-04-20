Rize'de Togg rüzgarı

'İNANMAYANLAR GELSİN GÖRSÜN'

Emre Mercan da araçla ilgili deneyimlerini anlatırken, "Bu anı bekliyordum. Dün akşam da rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm, o da Togg'un içerisinde yanımda otuyordu. Bana, 'Nasıl buldun arabayı?' diye sordu. Ben de 'Çok güzel, aynı uçak kokpiti gibi olmuş' dedim. Uyandığım gibi buraya geldim. Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün" dedi.