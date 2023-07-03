Sıfır otomobil fiyatları bir kez daha zamlandı!

SIFIR OTOMOBİLLERE ZAM

Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıdı. Otomobil firmalarının 12 Haziran'daki zamlarına daha alışılamadan, Temmuz ayı ile birlikte firmalar fiyatlarını bir kez daha 'güncelledi.'

Opel tüm modellerine zam yaparken, 1 milyon TL'nin altında sadece bir adet aracı kaldı. Öte yandan, haziran ayında 846 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Opel'in Crossland modeli gelen zamla birlikte 1 milyon 44 bin 900 TL'den satışa sunuluyor.