Sıfır otomobilde 58 bin lira indirim! İşte Türkiye'de satılan en ucuz modeller
Ekim ayı itibariyle Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobilin fiyatı 150 bin lira oldu. Döviz kurundaki artışla birlikte otomobil fiyatlarının daha da artması bekleniyor. İşte 2021 model en ucuz otomobiller...
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri sizin için derledik.
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İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz otomobil modelleri...
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VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı - 218.200 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline - 229,300 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline - 251,200 TL
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VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 236,400 TL
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