Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...
Türkiye’nin otomobili Togg ile Dünyaca ünlü Tesla arasında gerçekleşen hız yarışında kazanan belli oldu.
Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.
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Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.
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Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.
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Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.
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