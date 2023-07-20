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  4. Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...

Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan...

Türkiye’nin otomobili Togg ile Dünyaca ünlü Tesla arasında gerçekleşen hız yarışında kazanan belli oldu.

Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... - Resim: 1

Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.

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Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... - Resim: 2

Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.

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Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... - Resim: 3

Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.

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Togg ile Tesla hız yarışına girdi: İşte kazanan... - Resim: 4

Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.

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