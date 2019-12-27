Türkiye için tarihi gün ! Yerli otomobilin ismi ne olacak ?

Bu özellikteki araçlar normal şartlarda motor gücüyle yürümüyor, elle itilerek ya da başka bir araçla çekilerek hareket ettiriliyor. Erdoğan’ın kullanacağı aracın motorla yürür hale getirildiği öğrenildi. Araç 2022 yılında gerçek haliyle, tanıtım, üretim ve satışa hazır hale gelecek. Otomobilin dış hatlarında o tarihe kadar küçük değişiklikler olabilecek. Bu arada Twitter'dan paylaşılan ve otomobilin içini gösteren fotoğraflarda logo başta olmak üzere bazı detayların bilerek gizlendi ve detaylar tanıtıma saklandı.

