Türkiye için tarihi gün ! Yerli otomobilin ismi ne olacak ?
Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin ön gösterimi bugün Gebze'de düzenlenecek törenle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test etmesi beklenen otomobilin seri üretimi ise 2022'de başlayacak.
Türkiye’nin yerli otomobili bugün Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan’ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü’nü geçmesi bekleniyor. TOGG dün TwItter hesabından saat 14.53’te yerli otonun içinden ilk fotoğrafı paylaştı.
TOBB öncülüğünde Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcel Grubu ve Zorlu Holding’in oluşturduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan yerli otomobilin ilk prototipi bugün ilk kez görücüye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenirken, aynı zamanda Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı da yapılacak. Erdoğan’ın kullanacağı aracın prototip özellikte olacak.
Bu özellikteki araçlar normal şartlarda motor gücüyle yürümüyor, elle itilerek ya da başka bir araçla çekilerek hareket ettiriliyor. Erdoğan’ın kullanacağı aracın motorla yürür hale getirildiği öğrenildi. Araç 2022 yılında gerçek haliyle, tanıtım, üretim ve satışa hazır hale gelecek. Otomobilin dış hatlarında o tarihe kadar küçük değişiklikler olabilecek. Bu arada Twitter'dan paylaşılan ve otomobilin içini gösteren fotoğraflarda logo başta olmak üzere bazı detayların bilerek gizlendi ve detaylar tanıtıma saklandı.