Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir Toyota C-HR'ın fiyatı belli oldu
Toyota’nın Sakarya'daki fabrikasında üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) aracı yeni Toyota C-HR Hybrit'inin Türkiye fiyatı belli oldu.
Toyota, C-SUV segmentinde coupe formlu gövde modasını başlatan ikonik modeli C-HR'ın ikinci neslinin ardından, ilk şarj edilebilir Hibrit Toyota C-HR de üretim bandından indi. Selefinin yenilikçi tasarımını daha da ileriye taşıyan yeni C-HR, birçok önemli yeniliğe sahip. Lexus modellerini anımsatan daha çarpıcı bir dış tasarım sunan otomobil, kişiselleştirilebilir dijital kokpiti, gelişmiş güvenlik özellikleri, ve 5'inci nesil hibrit sistemi sayesinde iyileşen performansıyla dikkat çekiyor.
İlk defa 2.0 litrelik plug-in hibrit bir seçeneğe de sahip olan yeni C-HR, Türkiye pazarına ise ilk etapta 5. nesil hibrit teknolojili, 140 beygir gücündeki "Hybrid 140" versiyonu ile sunulacak. C-HR Avrupa'da ise bu motorun yanı sıra 5. Jenerasyon hibrit teknolojisine sahip "Hybrid 200" ve şarj edilebilir hibrit teknolojili "Plug-in Hybrid 220" motor seçenekleriyle de satışa sunulacak.
Tavsiye edilen fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklanan yeni modelin lansmana özel kampanyalı fiyatı 1 milyon 550 bin TL oldu. Yeni Toyota C-HR Hibrit fiyatı lansman dönemi boyunca geçerli olacak.
Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde “süper coupe” profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor. Yeni C-HR, Toyota’da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarımı detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif bir dış tasarıma sahip. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve ortasında modelin isminin yer aldığı LED stoplar, yeni C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında bulunuyor.