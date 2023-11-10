Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir Toyota C-HR'ın fiyatı belli oldu

Coupe tarzı hatlarıyla SUV tasarım kalıbını farklı bir boyuta taşıyan ilk nesil Toyota C-HR, yeni neslinde “süper coupe” profiliyle bu hatları daha da keskinleştiriyor. Toyota C-HR’ın önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni yüzünü de taşıdığı görülüyor. Yeni C-HR, Toyota’da ilk defa sunulacak olan gövdeye gizli kapı kolları ve yeni çift renk gövde tasarımı detaylarıyla öne çıkan modern ve sportif bir dış tasarıma sahip. Yeni “Parabola” tasarıma sahip LED farlar ve aracın genişliği boyunca uzanan ve ortasında modelin isminin yer aldığı LED stoplar, yeni C-HR’ın dış tasarımında dikkat çeken diğer unsurlar arasında bulunuyor.